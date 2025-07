Menino de 9 anos arremessado de caminhonete desgovernada em Santa Luzia Criança sofreu apenas escoriações leves após acidente impressionante Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h13 ) twitter

Menino de 9 anos é arremessado de caminhonete desgovernada em Santa Luzia (MG)

Um menino de 9 anos foi arremessado de uma caminhonete desgovernada em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo desceu sem controle e colidiu com o muro de uma residência.

A criança foi lançada pela janela e caiu a metros do local do impacto, mas surpreendentemente levantou-se e correu. O incidente ocorreu após o pai estacionar e deixar o garoto no banco do passageiro. Apesar do impacto impressionante, o menino sofreu apenas escoriações nas costas e já está se recuperando em casa.

