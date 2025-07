Menino de Goiás celebra aniversário com coletores de lixo Davi, de 3 anos, opta por café da manhã especial em homenagem aos coletores Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 12h05 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h05 ) twitter

Menino troca festa de aniversário por café da manhã com coletores de lixo

Em Goiânia, Davi, um menino de 3 anos, decidiu comemorar seu aniversário de maneira especial. Em vez de uma festa tradicional, ele escolheu um café da manhã na calçada de sua casa para homenagear os coletores de lixo que tanto admira. A mãe de Davi organizou uma mesa simples para receber esses convidados especiais.

Quando o caminhão de coleta chegou, os coletores pararam suas atividades para celebrar com Davi. Eles interagiram com o menino, tiraram fotos e até o convidaram a entrar no veículo. A família sempre incentivou o carinho e respeito do garoto por esses profissionais frequentemente desvalorizados.

Os coletores expressaram gratidão pela homenagem inesperada e aproveitaram a oportunidade para celebrar junto com Davi, tornando a data especial não só para ele, mas também para eles.

Assista ao vídeo - Menino troca festa de aniversário por café da manhã com coletores de lixo

