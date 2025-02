Ana Hickmann inspira internautas com projeto fitness: ‘Muito focada’ Apresentadora do Hoje em Dia revelou aos seguidores que está voltando a se exercitar em 2025 e já eliminou 6kg Novidades|R7 09/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/02/2025 - 02h00 ) twitter

Ana Hickmann motiva seguidores ao postar texto relatando o início de jornada fitness

Ano novo, vida nova! Quem nunca se viu tentando modificar os hábitos e dedicar mais tempo ao autocuidado? Pois, a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, mostrou que é gente como a gente e, apesar de ter deixado um pouco de lado a atividade física em 2024, pretende escrever uma nova história em 2025!

A notícia empolgou e inspirou os internautas. No vídeo, Ana lamentou não ter cuidado de si como deveria no ano que passou, mas está empenhada em fazer mudanças. “Eu prometi para mim mesma que seria diferente, e já está sendo!”, afirmou.

No post, os internautas conferiram trechos de momentos fitness da apresentadora nos últimos meses, como ao lado da irmã, Isabel Hickmann, após um treino em Paraty (RJ). Em outro registro, Ana aparece com o noivo, Edu Guedes. O casal faz um aquecimento antes da prática de exercícios na academia.

Com direito a proteína pré-treino, espiadinha em looks de musculação e muito suor, a apresentadora deu uma verdadeira aula de persistência e motivação. “Exige dedicação e disciplina, e eu tô muito feliz. Já me sinto melhor e mais ativa. Eliminei 6kg”, confidenciou Ana.

A declaração motivou os seguidores que deram sugestões na melhor linha blogueira fitness: “Faz um especial de receitas!”, solicitou uma seguidora.

Os resultados obtidos por Ana foram aplaudidos pelo público. A irmã da apresentadora fez questão de mostrar o quanto ela é inspiradora: “O orgulho de 2025!”, escreveu Isabel.

“Parabéns, você é muito focada no que faz”, elogiou um internauta.

Quem também deixou um recado especial foi o personal trainer de Ana, Leandro Ono: “Vamos com tudo! Parabéns pelo empenho e dedicação”.

Confira a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.