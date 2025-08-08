Gente como a gente! Tici Pinheiro vibra com visita da mãe: ‘Quando a vovó está em casa, tudo vira festa’ Família da apresentadora do Hoje em Dia foi elogiada pelos internautas; veja! Novidades|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Justus, Helô e Tici Pinheiro chamam a atenção dos internautas pela beleza e união Reprodução/Instagram

A apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, mostrou que é gente como a gente e adora ser surpreendida por uma visita da mãe em casa.

Na publicação, ela aparece ao lado de Helô Pinheiro e das filhas Rafaella Justus e Manuella Tralli. “Quando a vovó está em casa, tudo vira uma festa! Amamos demais Helô Pinheiro”.

O quarteto reunido levou os fãs à loucura: “Família linda”. Outra internauta observou: “Estilosas”. E mais uma disse: “Vocês são lindas. A Manu tem uma alegria interior que reflete no rosto”.

Confira a publicação:

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

Veja também: álbum de viagem de Tici Pinheiro encanta seguidores:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se viajar de férias com quem a gente ama já é bom, imagina então se divertir nos parques de Orlando, nos Estados Unidos? Ticiane Pinheiro compartilhou com os seguidores o álbum de fotos e encantou os fãs; veja a seguir Reprodução/Instagram