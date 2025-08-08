Logo R7.com
Gente como a gente! Tici Pinheiro vibra com visita da mãe: ‘Quando a vovó está em casa, tudo vira festa’

Família da apresentadora do Hoje em Dia foi elogiada pelos internautas; veja!

Novidades|Do R7

Rafa Justus, Helô e Tici Pinheiro chamam a atenção dos internautas pela beleza e união Reprodução/Instagram

A apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, mostrou que é gente como a gente e adora ser surpreendida por uma visita da mãe em casa.

Na publicação, ela aparece ao lado de Helô Pinheiro e das filhas Rafaella Justus e Manuella Tralli. “Quando a vovó está em casa, tudo vira uma festa! Amamos demais Helô Pinheiro”.

O quarteto reunido levou os fãs à loucura: “Família linda”. Outra internauta observou: “Estilosas”. E mais uma disse: “Vocês são lindas. A Manu tem uma alegria interior que reflete no rosto”.

Confira a publicação:


O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

