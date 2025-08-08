Gente como a gente! Tici Pinheiro vibra com visita da mãe: ‘Quando a vovó está em casa, tudo vira festa’
Família da apresentadora do Hoje em Dia foi elogiada pelos internautas; veja!
A apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, mostrou que é gente como a gente e adora ser surpreendida por uma visita da mãe em casa.
Na publicação, ela aparece ao lado de Helô Pinheiro e das filhas Rafaella Justus e Manuella Tralli. “Quando a vovó está em casa, tudo vira uma festa! Amamos demais Helô Pinheiro”.
Leia também
O quarteto reunido levou os fãs à loucura: “Família linda”. Outra internauta observou: “Estilosas”. E mais uma disse: “Vocês são lindas. A Manu tem uma alegria interior que reflete no rosto”.
Confira a publicação:
O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.
Veja também: álbum de viagem de Tici Pinheiro encanta seguidores:
1 / 8