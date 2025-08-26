Guga Rocha ensina a preparar petisco crocante no quadro Segredo da Receita desta quarta (27) Chef visita um boteco japonês e mostra passo a passo da iguaria típica; veja Novidades|Do R7 26/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h59 ) twitter

Durante a visita, Guga conversa com um chef japonês e revela os segredos da culinária local Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia apresenta mais uma edição do quadro Segredo da Receita, comandado pelo chef Guga Rocha. Nesta quarta-feira (27), ele vai conhecer um típico boteco japonês, que no país é chamado de izakaya.

Muita gente acredita que isto seja uma tradição exclusiva do Brasil, mas no Japão também é ponto de encontro entre amigos, sempre com comida quente, cheia de sabor e tradição. Um izakaya é um tipo de bar japonês informal que serve bebidas, como sake, e uma variedade de pratos para compartilhar.

Durante a visita, Guga conversa com um chef japonês, revela os segredos da culinária local e ensina a preparar um delicioso petisco de milanesa de porco bem crocante, um dos mais pedidos pelos clientes.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, sob comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.