Guga Rocha ensina a preparar petisco crocante no quadro Segredo da Receita desta quarta (27)
Chef visita um boteco japonês e mostra passo a passo da iguaria típica; veja
O Hoje em Dia apresenta mais uma edição do quadro Segredo da Receita, comandado pelo chef Guga Rocha. Nesta quarta-feira (27), ele vai conhecer um típico boteco japonês, que no país é chamado de izakaya.
Muita gente acredita que isto seja uma tradição exclusiva do Brasil, mas no Japão também é ponto de encontro entre amigos, sempre com comida quente, cheia de sabor e tradição. Um izakaya é um tipo de bar japonês informal que serve bebidas, como sake, e uma variedade de pratos para compartilhar.
Durante a visita, Guga conversa com um chef japonês, revela os segredos da culinária local e ensina a preparar um delicioso petisco de milanesa de porco bem crocante, um dos mais pedidos pelos clientes.
O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, sob comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.
A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.