Hoje em Dia exibe nesta quinta (24), novo episódio do quadro "E Se Fosse Você?" Elcio Coronato promove experimento social envolvendo jovens, celular quebrado e ofensas em local público Novidades|Do R7 23/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h37 )

Elcio Coronato promove experimento social envolvendo jovens, celular quebrado e ofensas em local público Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (24), o Hoje em Dia apresenta um novo episódio do quadro E Se Fosse Você?, comandado por Elcio Coronato. A atração mostra situações encenadas em lugares públicos para fazer as pessoas refletirem sobre comportamento e empatia.

No experimento desta semana, duas adolescentes estão em um parque gravando vídeos para as redes sociais usando o celular de uma delas. Enquanto isso, a mãe de uma das jovens aguarda sentada em um banco próximo. Quando o telefone escorrega do tripé e cai no chão, a mãe rapidamente acusa a amiga da filha de ter quebrado o aparelho e começa a gritar e ofendê-la em voz alta. A cena chama a atenção das pessoas que passam pelo local.

Diante da confusão, será que alguém se posiciona? As pessoas irão defender a jovem injustamente acusada, tentar amenizar o conflito ou preferem não se envolver?

No estúdio, ao vivo, Celso Zucatelli, Renata Alves, Ticiane Pinheiro e Elcio Coronato acompanham e comentam as reações do público durante o teste.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.