Hoje em Dia exibe novo episódio do quadro ‘E se fosse você?’ nesta quinta (8)

Elcio Coronato mostra o preconceito contra um cadeirante e analisa a reação das pessoas ao redor Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (8), o Hoje em Dia exibe mais uma edição inédita do quadro E Se Fosse Você?. Desta vez, Elcio Coronato vai testar a reação das pessoas diante do preconceito contra um cadeirante

A cena acontece em um restaurante. Uma jovem apresenta seu namorado ao pai, sem ter contado antes que ele é uma pessoa com deficiência. Quando o rapaz se ausenta para ir ao banheiro, o pai se mostra intolerante, critica o relacionamento e pede à filha que termine. Com a volta do namorado, ele continua com as ofensas, agora diretamente na frente do jovem.

Será que os clientes do restaurante vão intervir ou vão preferir o silêncio? O objetivo da encenação é mostrar um caso de preconceito contra um cadeirante para analisar a reação de pessoas comuns diante de uma situação realista de discriminação.

O quadro E Se Fosse Você? é um experimento social que coloca o preconceito em pauta e mostra como as pessoas reagem quando ele acontece bem diante de seus olhos.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.