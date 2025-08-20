Hoje em Dia mostra a história do ‘Véi da Bike’ no quadro Personagens do Brasil desta quinta (21) Renata Alves vai até Paranavaí, no Paraná, conhecer o homem de 57 anos que conquistou as redes sociais com suas manobras radicais Novidades|Do R7 20/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h15 ) twitter

Renata Alves vai até Paranavaí, no Paraná, conhecer o homem de 57 anos que conquistou as redes sociais com suas manobras radicais Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (21), o Hoje em Dia exibe mais uma edição inédita do quadro Personagens do Brasil, comandado por Renata Alves.

Desta vez, a apresentadora viajou até Paranavaí, no interior do Paraná, para mostrar a trajetória inspiradora de um homem que conquistou as redes sociais e ganhou o apelido carinhoso de “Véi da Bike”.

Aos 57 anos, Walter Pereira da Silva é a prova viva de que nunca é tarde para retomar uma paixão. O interesse pelo bicicross começou ainda na adolescência, quando se dedicou à modalidade, participou de competições e conquistou inúmeros títulos. Mais tarde, após se casar, deixou a bicicleta de lado para trabalhar como marceneiro e cuidar da família.

O tempo passou, mas a paixão permaneceu. Anos depois, ele voltou a pedalar, mostrou toda sua habilidade em manobras e saltos radicais e acabou conquistando as redes sociais. Hoje, além de ser um fenômeno de inspiração, divide essa paixão com o filho, com quem treina e compartilha aventuras no esporte.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.