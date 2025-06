Hoje em Dia mostra o sabor da Colômbia no O Segredo da Receita desta quarta (18) Imigrante colombiano ensina o Chef Guga Rocha a fazer empanada com os temperos que trouxe do país natal

Novidades|Do R7 17/06/2025 - 11h31 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share