Hoje em Dia mostra visita de Julinho Casares a canil especializado em chihuahuas nesta quinta (9) O especialista em comportamento animal fala sobre o temperamento da raça e dá dicas de como oferecer um ambiente saudável aos pets

Julinho Casares visita canil de especializado em chihuahuas Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (9), Julinho Casares vai mostrar no Hoje em Dia um canil em São Roque, interior de São Paulo, dedicado à criação de chihuahuas, uma das menores raças de cachorro do mundo. Apesar do tamanho pequeno, esses cães não podem ser subestimados: são cheios de energia e companheirismo.

Durante a visita, o especialista em comportamento animal vai falar sobre o temperamento da raça, mostrar as diferenças entre os chihuahuas de pelo curto e longo e dar dicas de como oferecer um ambiente saudável e equilibrado. Ele também vai esclarecer se a fama de “bravo” é mito ou verdade e destacar que, mesmo pequenos, esses cães são destemidos e com uma personalidade que surpreende.

A matéria mostrará os diferentes tipos de pelagem e cores, entre elas a nova sensação do momento: o “chihuahua husky” — um exemplar puro da raça, mas com a coloração e as marcações típicas do husky siberiano. O quadro também acompanha um projeto inédito de treinamento de chihuahuas como cães de alerta médico para diabetes. Dois filhotes estão em fase de aprendizado e já exibem faro aguçado e obediência, provando que o porte pode ser pequeno, mas a bravura é gigante.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.