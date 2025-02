Home office acolhedor! Zucatelli mostra a companhia dos pets enquanto escreve para o blog ‘Pai de Cachorro’ Apresentador do Hoje em Dia e blogueiro do R7.com compartilhou com os internautas o momento especial ao lado dos companheiros de quatro patas Novidades|R7 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celso Zucatelli mostra seu cãozinho Hamburguer dormindo em posição inusitada Reprodução/Instagram

Gente com a gente, o apresentador do Hoje em Dia e autor do blog Pai de Cachorro no R7.com, Celso Zucatelli, mostrou um momento fofo ao lado dos filhos de quatro patas no home office. “Escrevendo umas coisinhas, muito bem acompanhado”, disse Zuca na legenda do vídeo.

Enquanto o pai de pet dava duro, Café e Paçoca tiravam aquele soninho, já o Yorkshire Hambúrguer não abriu mão da soneca, mas fez questão de ficar colo do papai!

Os fãs adoram esses momentos de pura fofura e muitos se identificam: “São uns grudinhos, né?”, elogiou uma internauta.

“E tem companhia melhor?”, perguntou outra.

‌



Também teve seguidora que aproveitou para revelar o quanto gosta do trabalho do apresentador: “Parabéns, admiro muito você”, escreveu.

Confira o post:

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.