Keila Jimenez se inspira em Fernanda Torres e revela "momento atriz" nas redes sociais Apresentadora do quadro Diário das Celebridades, que vai ao ar no Hoje em Dia, contou que costuma interpretar em algumas ocasiões; descubra! Novidades|R7 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 )

Keila Jimenez se inspira em Fernanda Torres e "brinca" de ser atriz em post nas redes Reprodução/Instagram

Especialista no mundo dos famosos, a comandante do quadro Diário das Celebridades, do Hoje em Dia, Keila Jimenez, divertiu os internautas ao falar sobre o costume de “ser atriz” e fingir normalidade na presença de artistas não tão educados.

No vídeo, ao som de uma música de forró, a apresentadora toma café e faz uma interpretação simulando naturalidade na presença alguma celebridade que não é tão legal assim por trás das câmeras. “Se você acha que a Fernanda Torres merece um Oscar, é porque ainda não me viu sendo simpática com aquela famosa que todo mundo sabe que é “falsa fofa””.

Recentemente, Fernanda foi indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025 pela sua interpretação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui (Dir. Walter Sales).

Nos comentários, a diversão rolou solta pelo tom irônico de Jimenez: “Gosto dos posts, não aguento!”, elogiou um internauta.

‌



Companheira de podcast, a apresentadora Fabíola Reipert instigou a amiga na fofoca: “Cite nomes”.

Os seguidores costumam elogiar a forma descontraída das publicações feitas pela jornalista: “Você é muito divertida... e olha que estou sem som no celular.”, comentou uma fã.

‌



Confira a postagem:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.