No Hoje em Dia, Dr. Bactéria ensina como manter área de serviço livre de germes e pragas Programa desta quinta (23) traz dicas de limpeza e organização para um ambiente mais saudável Novidades|Do R7 22/01/2025 - 16h43 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h43 )

O biomédico dará dicas valiosas de limpeza para área de serviço Reprodução/Instagram

No Hoje em Dia desta quinta (23), a repórter Ana Paula Neves visita a casa de uma telespectadora em São Paulo, acompanhada do biomédico Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, para esclarecer todas as dúvidas sobre higiene e organização da área de serviço.

Durante o programa, ele ensina a maneira correta de limpar vassouras e rodos após o uso, como lavar os panos de chão de forma eficiente, a maneira certa de higienizar a máquina de lavar roupas, e como evitar o acúmulo de resíduos que podem comprometer o funcionamento do eletrodoméstico.

Além disso, dá dicas valiosas para prevenir o aparecimento de fungos, ácaros e bactérias, muitas vezes invisíveis, mas responsáveis por alergias e outros problemas de saúde. Dr. Bactéria mostra como pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença para manter um ambiente saudável e livre de contaminações.

Hoje em Dia é apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, e tem direção artística de Cesar Barreto e direção-geral de Bruno Gomes. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD.