Renata Alves mostra a trajetória de jovem cafeicultora que virou influenciadora digital Quadro personagens do Brasil vai ao ar no Hoje em Dia desta sexta (16), a partir das 10h; saiba mais! Novidades|Do R7 15/05/2025 - 13h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Alves vai até o interior de Minas Gerais acompanhar a rotina de cafeicultura que virou influenciadora Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (16), o Hoje em Dia exibe uma edição inédita do quadro Personagens do Brasil. A apresentadora Renata Alves viaja até Caratinga, no interior de Minas Gerais, para conhecer de perto a rotina de uma jovem cafeicultora que conquistou a internet.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Kassiane Thayna, agricultora e influenciadora, compartilha sua rotina nos cafezais praticamente sem filtros, com muito bom humor e conquista o público ao mostrar o dia a dia no campo. A fazenda onde trabalha, com cerca de 20 mil pés de café, serve de cenário para os vídeos que viralizam e despertam o interesse dos internautas. O riso fácil e a conversa tipicamente mineira são suas marcas registradas.

Durante a reportagem, Renata Alves encara a lida na roça, pega a enxada e vive um dia como cafeicultora, acompanhando cada etapa do cultivo.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.