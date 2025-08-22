Ticiane Pinheiro posta vídeo fofo com a nova mascote da família: ‘Maquiando com a mamãe pela primeira vez’ A apresentadora do Hoje em Dia encanta amigos e seguidores com tanta fofura Novidades|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ticiane Pinheiro e Nutella Reprodução/Instagram

Após apresentar a nova integrante da família nas redes sociais, Ticiane Pinheiro publicou um vídeo secando o cabelo e sendo maquiada com a filhote de labradoodle descansando em seu colo. A apresentadora do Hoje em Dia chamou a cachorrinha de “Nutella”, e fez dela sua nova companhia.

“Maquiando com a mamãe pela primeira vez. Nutella já está se acostumando com a rotina corrida. Quem aí também ama carregar o pet para todo lado?” escreveu Ticiane, mostrando todo o seu amor pelos animais.

A modelo Ana Paula Siebert, atual mulher de Roberto Justus, comentou: “Que fofa”, e a amiga Adriane Galisteu deixou um emoji de coração no post.

Os fãs ficaram encantados: “Que gracinha, amei o nome”. Uma internauta respondeu: “A minha vai por todos os lugares comigo. É o amor da minha vida”.

‌



Confira a publicação:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.