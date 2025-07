Operação do BOPE no Complexo da Maré tem tiroteio e apreensões significativas Ação visava prender criminosos escondidos no Rio de Janeiro

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h20 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share