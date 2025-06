Padrasto confessa crime após apresentação de provas pela polícia Advogado da mãe de Larissa Manuela comenta prisão temporária de 30 dias Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 11h33 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h33 ) twitter

Advogado da mãe de Larissa Manuela fala sobre confissão de padrasto

O advogado Fábio Costa, representante da mãe de Larissa Manuela, discutiu a situação do padrasto da menina, que confessou o crime após a polícia apresentar evidências, incluindo um cadarço manchado de sangue. O acusado está sob prisão temporária por 30 dias, período após o qual a prisão poderá ser estendida ou convertida em preventiva.

A confissão ocorreu quando o padrasto foi confrontado com provas irrefutáveis durante seu tempo na delegacia. Inicialmente, ele negou envolvimento, mas mudou sua declaração após a polícia apresentar as evidências coletadas. Entre os fatores que levaram à prisão estão o fato de ele ter estado na casa um dia antes do crime e a ausência da faca que havia deixado na residência.

A polícia não considera outras linhas de investigação, focando apenas no padrasto como autor do crime. A situação se agravou quando o carro dele foi levado para perícia e encontraram um cadarço com manchas de sangue. Após a apresentação dessas provas, o padrasto confessou e alegou ter cometido o crime depois de uma discussão sobre uma suposta traição.

Assista ao vídeo - Advogado da mãe de Larissa Manuela fala sobre confissão de padrasto

