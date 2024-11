Podcast Você e o Doutor: Entenda como as doenças cardiovasculares afetam a população brasileira

Você sabia que, no Brasil, ocorrem mortes a cada 90 segundos devido a problemas cardiovasculares? Essas condições não afetam apenas pessoas idosas, mas também jovens e adolescentes, principalmente com histórico familiar de obesidade ou diabetes. No episódio de estreia da nova temporada do Podcast Você e o Doutor, o médico Antonio Sproesser explica os riscos associados a doenças como diabetes e obesidade e orienta sobre o que fazer em caso de dor no peito ou sintomas de infarto. Acompanhe!