Polícia Militar usa tecnologia para bloquear celulares roubados em São Paulo Ferramenta permite bloqueio remoto de celulares Android furtados Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 11h10 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Militar de São Paulo usa tecnologia para recuperar celulares furtados

A Polícia Militar de São Paulo está utilizando uma nova tecnologia para bloquear remotamente celulares Android roubados ou furtados. As vítimas devem procurar uma viatura policial, onde os agentes utilizam um tablet com um aplicativo específico para executar o bloqueio e rastreamento do aparelho.

O sistema permite que os policiais bloqueiem a tela, apaguem dados e emitam um alerta sonoro no dispositivo. Para que o bloqueio seja eficaz, é necessário que a função de rastreamento esteja ativada no celular. A Secretaria de Segurança Pública informou que 80% dos aparelhos Android em São Paulo têm essa capacidade de bloqueio.

Além disso, o projeto piloto também busca cruzar dados dos dispositivos por meio do número IMEI, com o objetivo de recuperar e devolver os celulares às vítimas. Recentemente, 50 pessoas conseguiram recuperar seus dispositivos através deste sistema. Entre janeiro e abril deste ano, aproximadamente 25 mil celulares foram roubados na cidade.

Assista ao vídeo - Polícia Militar de São Paulo usa tecnologia para recuperar celulares furtados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!