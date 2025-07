Polícia prende suspeito de ataque hacker milionário ao Pix em São Paulo Homem confessa envolvimento em desvio de R$ 541 milhões de instituição bancária Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h48 ) twitter

Polícia prende suspeito de participar de ataque hacker a empresa que opera o Pix no país

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de participar do maior ataque hacker já registrado no Brasil, que resultou no desvio de aproximadamente R$ 541 milhões através de operações fraudulentas via Pix. O suspeito foi detido no bairro Jaraguá, na capital paulista, onde trabalhava como operador de TI para a instituição bancária vítima do golpe. Ele também era responsável por intermediar transações com o Banco Central.

Durante a operação policial, foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão. As autoridades conseguiram recuperar cerca de R$ 270 milhões de uma conta usada no esquema criminoso. A investigação está sendo conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da segunda delegacia especializada em crimes cibernéticos. A operação segue em andamento, e novas prisões podem ocorrer em breve. Uma coletiva de imprensa está agendada para apresentar mais detalhes sobre o caso.

