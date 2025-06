Polícia realiza operação para prender suspeitos de assaltos a mansões em SP Dois suspeitos foram detidos, além de celulares e um carro usados nos crimes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia faz operação para prender suspeitos de assaltar mansões em São Paulo

A polícia está realizando uma operação em São Paulo e no litoral para prender suspeitos de assaltos a mansões. Sob a liderança do delegado Fábio Sandrinha, a ação busca reforçar as investigações sobre uma quadrilha. Seis integrantes foram identificados até agora.

Sete mandados de busca e apreensão foram executados, resultando na detenção de dois suspeitos e na apreensão de celulares e um carro utilizados nos crimes. Esses elementos serão fundamentais para aprofundar as investigações e identificar outras possíveis quadrilhas atuando na região. Os detidos foram levados ao DEI para prestar depoimentos.

Assista ao vídeo - Polícia faz operação para prender suspeitos de assaltar mansões em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!