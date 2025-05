Receita Tradicional de Pastel de Nata Português no Brasil Casal transformou paixão por doces em negócio de sucesso Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h20 ) twitter

O Segredo da Receita: Veja o passo a passo do preparo do legítimo pastel de nata português

Um português trouxe ao Brasil a tradicional receita de pastel de nata, transformando amor e inovação em uma confeitaria local. Com origem em uma receita familiar, o doce agora é famoso por seus diversos sabores na região.

Junto de sua esposa, ele decidiu abrir uma confeitaria especializada no pastel de nata. Motivados pelas tradições familiares, expandiram o negócio a partir de um interesse comum pelo doce. Hoje, seus produtos são uma referência local.

A receita tradicional começa com massa folhada artesanal e recheio de creme à base de leite, limão e canela. A preparação exige precisão nos ingredientes, evidenciando o cuidado na produção. A massa é feita com manteiga de alta qualidade para garantir crocância e sabor autêntico.

Após descansar na geladeira, a massa recebe o recheio em formas previamente queimadas para evitar aderência. O calor intenso no estágio final do cozimento resulta em pastéis com textura ideal. Antes de servir, polvilha-se canela, respeitando a tradição portuguesa.

