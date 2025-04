Truques de Cozinha: Aprenda um jeito fácil de tirar a pele do tomate

Durante um programa culinário, o chef compartilhou várias dicas práticas para o dia a dia na cozinha. Para descascar tomates, o truque é congelá-los antes e usar água morna para facilitar a remoção da pele. Na receita de batata, misture manteiga e queijo parmesão para criar uma crosta saborosa. Quanto ao melão e à melancia, cortes criativos podem transformar as frutas em uma apresentação floral. Para um macarrão instantâneo saudável, utilize cúrcuma, lemon pepper e páprica doce em vez dos temperos convencionais ricos em sódio. As dicas vieram das perguntas dos espectadores, como Dara, Roberto, Ana e Geovana, que buscaram soluções para questões culinárias comuns.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!