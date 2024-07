Renata Alves revela os hits juninos que movimentam seu arraiá

Alto contraste

Ao lado de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Celso Zucatelli, Renata comanda o Hoje em Dia RECORD/Edu Moraes

Chegou a época do ano onde as comidas feitas de milho e as bandeirinhas coloridas dominam o país! Marca registrada de toda comemoração junina, as músicas que embalam as festas voltam ao topo das playlists ao longo do mês de comemoração.

No melhor clima de ‘pula a fogueira’, o elenco da RECORD entrou para uma trend musical que está dando o que falar na web. Em uma publicação no perfil oficial da emissora, Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia, revelou os hits que não podem faltar no seu arraía. A jornalista deu um show de conhecimento cultural e ainda teve direito a palhinha da canção favorita.

Respondendo à pergunta, a apresentadora do Hoje em Dia começou dizendo que nenhuma música pode ficar de fora, já que ela ama todas. Mesmo assim, uma foi a escolhida como essencial: Eu Só Quero Um Xodó, hit do cantor Dominguinhos. Além disso, os famosos bordões da quadrilha também não podem faltar: “Olha a chuva, é mentira”, exemplificou. A apresentadora aproveitou, ainda, para relembrar seus cantores favoritos do gênero: “Ademário Coelho e Mastruz com Leite”.

Apesar das muitas opções, garantiu no final: “O que tocar eu estou dançando”. Renata já está pronta para ouvir suas canções preferidas no São João na RECORD. E você? Não fique de fora!

Confira:

Acompanhe, a partir do dia 22 de junho, às 22h45, a transmissão dos festejos juninos no PlayPlus, serviço de streaming da RECORD.

