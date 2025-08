Resgate inusitado de boi mobiliza bombeiros em Goiânia Animal caiu em fossa aberta durante passeio por área afastada Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h38 ) twitter

Operação inusitada: bombeiros são acionados e usam guindaste para retirar boi de buraco

Em Goiânia (GO), um boi foi resgatado pelos bombeiros após cair em uma fossa aberta de uma casa em obras. O animal passeava pela calçada em um setor afastado da região central quando sofreu o acidente. Para realizar o resgate, foi necessário utilizar um guindaste. Após ser retirado do buraco, o boi surpreendeu a equipe ao correr atrás dos bombeiros, ainda assustado com a situação.

