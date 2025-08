Cresce o número de motociclistas vítimas de acidentes fatais no estado de São Paulo

No primeiro semestre de 2025, sete motociclistas perderam a vida diariamente no estado de São Paulo, o maior número desde 2015. Mais de 13 mil motociclistas morrem anualmente no Brasil. Especialistas indicam que o excesso de velocidade e a falta de infraestrutura urbana contribuem para os acidentes. Destacar a importância da conscientização entre motoristas e motociclistas é fundamental para reduzir essas tragédias, que atingem tantas famílias todos os anos.



