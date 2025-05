Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo celebram chegada da filha Clara Casal superou desafios para realizar o sonho de aumentar a família SOS Mãe|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h31 ) twitter

SOS Mãe: Ana Hickmann visita Graciele e Clara, filha caçula de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo passaram por um longo processo até a chegada de sua filha, Clara. Após enfrentar seis tentativas de fertilização in vitro sem sucesso e lidar com um diagnóstico de endometriose, o casal finalmente conseguiu completar a família na sétima tentativa. Zezé, que já tinha três filhos de um casamento anterior, apoiou Graciele em cada etapa do processo, reforçando a parceria entre os dois.

A apresentadora Ana Hickmann visitou a família para conhecer a história de perto. Durante a visita, Graciele compartilhou detalhes sobre a jornada de fertilização e a emoção ao descobrir a gravidez. O casal também revelou como foi a experiência de preparar o quarto para a chegada da filha e as surpresas que marcaram a gestação.

O nascimento de Clara ocorreu no dia 25 de dezembro, tornando-se um presente de Natal para a família. Ana Hickmann presenteou Graciele e Clara com um conjunto de lembranças, celebrando o início dessa nova fase na vida do casal.

