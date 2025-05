SOS Mãe: Ana Hickmann visita Graciele e Clara, filha caçula de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo enfrentaram diversos desafios para realizar o sonho de ter a filha Clara. Após seis tentativas de fertilização in vitro e o diagnóstico de endometriose, a sétima tentativa finalmente trouxe sucesso. Zezé, que já é pai de três filhos, deu total apoio emocional a Graciele, reforçando a união do casal. Nesta nova fase, Ana Hickmann visitou Graciele e a pequena Clara, mostrou o quarto da menina e presenteou a família com lembranças especiais. Confira os detalhes desse momento emocionante!



