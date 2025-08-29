SOS Mãe: Luiza Possi fala das emoções e dos desafios da maternidade

A cantora Luiza Possi abriu as portas de sua casa para uma conversa franca sobre maternidade com Ana Hickmann no quadro SOS Mãe. Durante o encontro, Luiza falou sobre como equilibra a vida profissional agitada e as responsabilidades como mãe de Lucca e Matteo.

Luiza descreveu a rotina movimentada ao lado dos dois filhos pequenos. Ela destacou que cuidar das crianças exige atenção constante para garantir que ambos recebam amor e cuidados iguais. Um exemplo disso foi quando percebeu que havia retirado Matteo das atividades extracurriculares após um acidente do irmão mais velho, Lucca. A artista reconheceu o erro e pediu desculpas ao filho mais novo por privá-lo dessas experiências.

Ao discutir como concilia trabalho e família, Luiza enfatizou a importância do equilíbrio dinâmico entre suas apresentações musicais e momentos dedicados aos filhos. Ela explicou que ajusta sua agenda conforme necessário para passar tempo de qualidade com eles.

Sobre seu papel duplo como mãe e profissional bem-sucedida, Luiza revelou nunca ter considerado abandonar sua carreira pela maternidade. Inspirada pelo exemplo forte de sua própria mãe trabalhadora, ela acredita na possibilidade de prosperar em todas as áreas da vida sem abrir mão da identidade pessoal ou profissional.

