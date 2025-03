SOS Mãe: Conheça a história de Andreia, mulher que fez da maternidade sua maior conquista

Andreia Campos sempre teve o sonho de ser mãe. ‘Era o único objetivo que eu tinha’, declarou ela. Andreia tentou por cinco anos engravidar naturalmente, mas não conseguiu. Ela então fez uma fertilização in vitro e ficou grávida de gêmeos, porém, não deu certo. Andreia então teve uma grande surpresa quando foi doar óvulos: ela descobriu que estava grávida. Após uma complicada gravidez, ela deu à luz a Cadu. O menino nasceu com uma lesão cerebral, que interfere no desenvolvimento do corpo e da capacidade de aprendizado. Inicialmente ela sentiu o impacto, porém, decidiu lutar pelo seu filho. No dia seguinte ao diagnóstico, ela teve uma grande surpresa: Andreia estava grávida novamente. Conheça melhor sua história!



