Suspeito de matar apresentador de TV em Jundiaí (SP) continua foragido Luiz Flávio Brito foi morto por Yuk Costa durante discussão motivada por ciúmes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 11h08 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h08 )

Polícia procura suspeito de matar apresentador de TV no interior de SP

A polícia está à procura de Yuk Costa, suspeito de agredir fatalmente o apresentador Luiz Flávio Brito em Jundiaí, São Paulo. O crime ocorreu durante uma entrega de roupas ao filho de Yuk, momento em que uma discussão acalorada começou entre eles devido a ciúmes relacionados à amizade de Luiz com a esposa de Yuk.

Durante o conflito, Yuk usou uma furadeira elétrica para atacar Luiz Flávio na cabeça. O apresentador sofreu um grave traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos, falecendo na tarde de ontem. Após o ataque, Yuk fugiu e é considerado foragido pela justiça. Seu advogado está em contato com as autoridades para negociar sua rendição.

Luiz Flávio Brito era conhecido por seu trabalho no programa “Fiscal do Povo”, onde discutia questões sociais e políticas. A comunidade local está abalada com sua morte enquanto a investigação policial continua para esclarecer todos os detalhes do caso.

Assista ao vídeo - Polícia procura suspeito de matar apresentador de TV no interior de SP

