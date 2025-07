Velório de Preta Gil acontece no Theatro Municipal do Rio Cortejo e cremação marcam despedida da cantora Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h36 ) twitter

Fãs se despedem da cantora Preta Gil no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro é palco da cerimônia de despedida da cantora Preta Gil, reunindo fãs e familiares. As visitas do público estão permitidas até as 13h, quando ocorrerá um cortejo promovido pelo Corpo de Bombeiros que percorrerá áreas centrais da cidade. Em seguida, as homenagens acontecem de forma privada no Cemitério da Penitência, com cremação planejada para as 17h.

Durante o evento, o filho de Preta Gil, Francisco, marcou presença para prestar homenagens à mãe. Além disso, coroas de flores enviadas por amigos e artistas foram preparadas pela família junto com um telão exibindo imagens marcantes da carreira da cantora. Preta Gil estava nos Estados Unidos para tratamento médico quando faleceu devido a complicações ao retornar ao Brasil. Desde o diagnóstico, ela compartilhou sua luta contra o câncer nas redes sociais, inspirando muitos com sua coragem.

