Crimes virtuais aumentam 408% em seis anos no Brasil Feminicídios também crescem enquanto furtos de celulares diminuem Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 11h28 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h28 )

Dados do Anuário de Segurança Pública revelam aumento em crimes virtuais e feminicídios

O Anuário de Segurança Pública revelou um aumento expressivo de 408% nos golpes virtuais no Brasil ao longo dos últimos seis anos, com quatro crimes desse tipo ocorrendo a cada minuto no país. O relatório também destacou um aumento preocupante nos casos de feminicídio, totalizando quase 1500 mulheres assassinadas no último ano.

Além disso, 18% das medidas protetivas concedidas às mulheres foram descumpridas, evidenciando desafios contínuos na proteção das vítimas. Em contraste com esses dados alarmantes, houve uma redução nos furtos e roubos de celulares, com uma queda de 12% nos casos em comparação ao ano anterior, somando um total de 910 mil aparelhos subtraídos.

