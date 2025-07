Polícia procura homem suspeito de agressões e roubos na zona oeste de SP

A polícia realiza buscas por Michael da Silva, acusado de atacar pessoas na zona oeste de São Paulo. Ele agia no bairro do Butantã utilizando pedras e pedaços de pau. Uma das vítimas foi um homem que estava em um ponto de ônibus e morreu devido aos ferimentos. Após ser preso e liberado em audiência de custódia por falta de provas, ele voltou a atacar. A polícia planeja solicitar sua prisão preventiva, segundo o delegado responsável pelo caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!