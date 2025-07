O Segredo da Receita: Veja como preparar uma deliciosa leitoa à pururuca

O chef Guga Rocha visitou o restaurante de Marcelo Corrêa Bastos e Nina Bastos para aprender a preparar uma deliciosa leitoa à pururuca. O estabelecimento é reconhecido por prêmios e destaque no guia gastronômico mais famoso do mundo. Confira o passo a passo da receita, que acompanha tutu de feijão e é servida com abacaxi assado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!