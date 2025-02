Acidente entre ônibus de universitários e caminhão deixa 12 mortos em Nuporanga (SP)

Um acidente trágico na rodovia Valdir Canevari, entre São José da Bela Vista (SP) e Nuporanga (SP), deixou 12 mortos. O ônibus, transportando 29 universitários, foi atingido lateralmente por um caminhão. Após tentar fugir, o motorista do caminhão foi encontrado e preso. Ele declarou ter perdido o controle do veículo ao invadir a pista contrária. A polícia investiga o ocorrido e o motorista passará por audiência de custódia.



