Bandido atira após casal reagir a assalto em SP; bala atingiu mulher que passava na rua

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante um assalto na Vila Olímpia, em São Paulo. O crime aconteceu quando um casal foi abordado por um bandido que se passou por entregador. O homem reagiu à abordagem, iniciando uma luta corporal com o assaltante, durante a qual a arma do criminoso caiu no chão. A mulher do casal conseguiu fugir para um restaurante próximo. Durante os disparos, uma pedestre foi baleada na perna. Ela foi levada ao hospital e está fora de perigo.



