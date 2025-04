Bispos intercedem por famílias em evento da Universal no Pacaembu, em São Paulo

Na manhã desta sexta (18), os bispos da Igreja Universal intercederam pelas famílias em uma grande oração feita no evento A Família ao Pé da Cruz, em São Paulo. Milhares de pessoas estão reunidas no Mercado Livre Arena Pacaembu. O propósito é interceder por união, cura e paz nos lares. O evento na capital paulista é conduzido pelos apresentadores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!