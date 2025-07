Bolsonaro diz que se sente humilhado por ter que usar tornozeleira eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (18) que se sente humilhado por ter que usar tornozeleira eletrônica. A medida foi imposta pelo ministro Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito do processo que investiga um plano de golpe de estado. Além disso, Bolsonaro não pode usar redes sociais, falar com o filho Eduardo e se aproximar de embaixadas.



Bolsonaro afirmou ainda que estava convidado para um evento com embaixadores na semana que vem, mas, diante da decisão do Supremo, não vai comparecer. Ele ainda evitou classificar as medidas do STF como uma retaliação pela tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Na carta em que determinou a tarifa, Trump criticou o processo contra Bolsonaro.