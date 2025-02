Chuvas deixam 63 cidades de Minas Gerais em situação de emergência ou calamidade pública

Em Ipatinga, no Vale do Aço em Minas Gerais, as chuvas intensas deixaram dez mortos. O estado contabiliza 26 mortes em decorrência do período chuvoso, segundo a Defesa Civil. No momento, 354 pessoas estão desabrigadas e 3.270 desalojadas em Minas Gerais. 63 cidades do estado declararam situação de emergência ou calamidade pública devido às chuvas contínuas.