Confira o momento em que Neymar chega ao Brasil para reassumir protagonismo no Santos

O atacante Neymar chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (31). Ele vai reassumir o protagonismo no Santos, clube pelo qual iniciou sua carreira profissional. Além de ser um importante jogador, Neymar também tenta convencer outros atletas a vestir a camisa do clube. Agora ele irá pegar um helicóptero para ir para a Vila Belmiro, estádio do Santos.