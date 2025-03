Crime de ‘Stalking’ cresce 35% no Brasil e soma uma denúncia a cada seis minutos

O crime de stalking, caracterizado por perseguição obsessiva e restrição da liberdade da vítima, tem crescido no Brasil. Um levantamento recente revelou que, a cada seis minutos, há uma nova denúncia. Redes sociais e aplicativos costumam ser o primeiro ambiente da perseguição, que pode evoluir para o mundo físico, gerando medo e ansiedade. O fenômeno atinge tanto anônimos quanto famosos, tornando-se uma forma de tortura psicológica. Especialistas alertam sobre os impactos e explicam como as vítimas podem se proteger.



