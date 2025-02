Criminosos roubam corrente de ouro avaliada em R$ 70 mil em loja de Belo Horizonte (MG)

Criminosos invadiram uma loja de autopeças no bairro do Bomfim, em Belo Horizonte (MG), para roubar uma corrente de ouro avaliada em R$ 70 mil. A ação, registrada por câmeras de segurança, durou cerca de 15 segundos. Os assaltantes estavam armados e ameaçaram o comerciante antes de levar o cordão. Segundo a vítima, essa não foi a primeira vez que os bandidos atacaram a loja, tendo ocorrido um incidente semelhante há um ano. O caso está sendo investigado pela polícia.



