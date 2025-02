Entenda o que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que afeta quase 180 milhões de pessoas no mundo

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma importante ameaça à saúde mental. A condição afeita 180 milhões de pessoas ao redor do mundo e ainda é um desafio para a ciência e a medicina. Conheça a história do arquiteto Luciano Coelho, que sofre com o transtorno há mais de 20 anos.



