Estudo revela que células-tronco viram gordura em pessoas acima dos 40 anos

Um estudo recente revelou que, em pessoas acima dos 40 anos, células-tronco tendem a se transformar em gordura, especialmente na região abdominal. Este fenômeno está ligado ao aumento do risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. No entanto, hábitos saudáveis de alimentação e exercícios podem evitar essa transformação. Confira!



