Frio em SP: capital tem garoa e temperaturas despencam em várias cidades nesta quarta (11)

As temperaturas no estado de São Paulo caíram significativamente nesta quarta-feira (11). Em Campos do Jordão, os termômetros marcaram 5,3ºC, enquanto na capital paulista, a mínima foi de 11ºC, sem expectativa de superar os 17ºC durante o dia. Uma massa de ar polar afeta a região, com mínimas previstas de 9ºC e 10ºC até o fim da semana, e possibilidade de bater o recorde de frio do ano. As temperaturas devem voltar a subir apenas na próxima semana, quando podem ultrapassar os 20ºC.



