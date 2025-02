Goiânia registrou as chuvas de maior volume nos últimos 19 anos. Até o dia 14 de janeiro, o volume acumulado superou o que era esperado para todo o mês. Várias ruas da capital ficaram alagadas, com algumas tendo a estrutura comprometida. A previsão para esta quarta-feira (15) é que a cidade continue sofrendo com as chuvas.