Homem é preso com nove alianças roubadas escondidas no tênis em Taboão da Serra (SP)

A Guarda Civil Municipal prendeu um homem durante patrulhamento em Tabuão da Serra, São Paulo. Ele estava com nove alianças escondidas no tênis e um revólver. O suspeito resistiu à abordagem dos agentes. Na delegacia, ele confessou ter roubado as joias no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista.



