Influenciador digital Hytalo Santos é preso no interior de São Paulo

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso no interior de São Paulo durante uma operação conjunta do Ministério Público, do GAECO, da Polícia Civil da Paraíba e do DEIC de São Paulo. Ele é investigado por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A investigação teve início após a divulgação de um vídeo do influenciador Felca, que mencionou práticas atribuídas a Hytalo nas redes sociais. Antes da prisão, a polícia não localizou Hytalo em sua residência, mas testemunhas relataram que ele teria retirado computadores do local.



