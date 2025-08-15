Logo R7.com
Influenciador digital Hytalo Santos é preso no interior de São Paulo

Ele é investigado por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil

Hoje em Dia|Do R7

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso no interior de São Paulo durante uma operação conjunta do Ministério Público, do GAECO, da Polícia Civil da Paraíba e do DEIC de São Paulo. Ele é investigado por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A investigação teve início após a divulgação de um vídeo do influenciador Felca, que mencionou práticas atribuídas a Hytalo nas redes sociais. Antes da prisão, a polícia não localizou Hytalo em sua residência, mas testemunhas relataram que ele teria retirado computadores do local.

