Hoje em dia

Influenciadora e cantora de funk denuncia marido por agressão em Goiânia (GO)

O homem foi preso em flagrante, mas liberado no dia seguinte após audiência de custódia

Hoje em Dia|Do R7

A influenciadora e cantora de funk, Jéssica Havena, denunciou o marido, Glauber Melo, também influenciador e com quem tem um filho, por violência doméstica. Ela ficou conhecida pelo hit "Rainha do Pix" e revelou nas redes sociais que havia sido agredida. A última agressão teria acontecido no dia 22 de julho, no apartamento dele em Goiânia (GO). A Polícia Militar foi chama e Glauber foi preso em flagrante. No dia seguinte, a Justiça decidiu pela liberdade provisória após audiência de custódia.

